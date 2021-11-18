NCR Hospital'dan şehitler adına açılacak su kuyularına destek - Son Dakika

Gaziantep NCR International Hospital, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ile birlikte Afrika'da su sıkıntısı yaşanan bölgelerde şehitler adına açılacak su kuyularına destek veriyor. Projeye destek olan NCR International Hospital'a plaket takdimi yapıldı.

Gaziantep'te sağlık sektöründe başarılı şekilde hizmet veren NCR International Hospital, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ve Derneğin Kurucu Başkanı Meltem Kaya ile birlikte şehit çocuklarının ve ailelerinin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. NCR International Hospital, bu kapsamda Afrika'da su sıkıntısı yaşanan bölgelerde açılacak su kuyularına da destek verecek.

Proje kapsamında, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi açılmıştı

'81 İl 81 Hayal Projesi' ile Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ve Derneğin Kurucu Başkanı Meltem Kaya öncülüğünde NCR International Hospital'ın destekleriyle şehit çocukları ve ailelerinin hayalleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Proje kapsamında 17 Eylül tarihinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nda 28 Şubat 2020 tarihinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi, ailesinin isteğiyle kendi okuduğu okul olan İslahiye Boğaziçi Atatürk Lisesi'nde açıldı.

Şehitler adına Afrika'da su kuyuları açılacak

'81 İl 81 Hayal Projesi' kapsamında projelerine devam eden dernek, şehitler adına Afrika'da açılacak su kuyuları için bir gece düzenledi. 16 Kasım 2021'debir otelde dernek kurucu başkanı Meltem Kaya'nın ev sahipliği ve NCR International Hospital'ın ana sponsorluğunda düzenlenen gecede şehit aileleri ile siyaset ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi. Sunuculuğunu Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Başak Koç ve TRT Spor Yorumcusu Serkan Yetkin'in yaptığı gecede, Dernek Başkanı Meltem Kaya 100 şehit adına Afrika'da ihtiyaç sahipleri için su kuyuları açacaklarını söyledi.

NCR International Hospital'a plaket

NCR International Hospital Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esra Neccar ise yaptığı konuşmada NCR ailesi olarak her zaman şehit çocukları ve ailelerinin yanında olacaklarını, 100 Şehit adına Afrika'da ihtiyaç sahipleri için açılacak su kuyularına destek vereceklerini belirtti ve kendisine NCR International Hospital adına plaket takdimi yapıldı.

Geceye önemli isimler katıldı

Geceye katılan isimler arasında AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, siyasiler, sanatçılar Hilal Özdemir, Pınar Dilşeker ve Sami Aksu da yer aldı. Geceye katılan sanatçılar mini bir konser verdi. NCR International Hospital Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burçak Neccar'ın da eşlik ettiği gecenin sonunda hep birlikte 10.Yıl Marşı şehit çocuklarıyla birlikte ellerde bayraklarla coşkulu bir şekilde topluca seslendirildi. - GAZİANTEP