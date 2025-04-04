Nehir Usta ve Mesai Arkadaşı Kuzu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nehir Usta ve Mesai Arkadaşı Kuzu

Nehir Usta ve Mesai Arkadaşı Kuzu

14 yaşındaki Nehir Habiboğlu, oto tamirinde yeteneğiyle dikkat çekiyor, 3 aydır kuzu ile çalışıyor.

04.04.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 yıl önce oto tamircisi babasının yanına meslek öğrenmek için başlayan 14 yaşındaki Nehir Habiboğlu, mesleğinde olan yeteneğiyle herkesin ilgi odağı oldu. Yıllardır baba mesleğini severek yapan Nehir usta, müşterisinin hediye ettiği kuzuyla 3 aydır birlikte mesai yapıyor.

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Nehir Habiboğlu, 5 yıldır oto tamircisi olan babası Güven Habiboğlu'nun yanında meslek öğreniyor. Babasın ait olan oto bakım servisinde bıkmadan usanmadan mesai yapan Nehir usta, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirdi. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Nehir usta, tek başına araçların bakımını yapıp, şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor. Sabahtan öğlene kadar okula giden Habiboğlu, okul sonrasındaki çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiriyor. Büyünce mekanik mühendisi olmak isteyen Nehir Habiboğlu, müşteriler tarafından da 'Nehir usta' olarak biliniyor. Oto tamirhanesinin 'prensesi' olan Nehir'e bir müşteri, aracının tamirini yaptıktan sonra kuzu hediye etti. 3 ay önce hediye edilen kuzu artık Nehir'in en yakın dostu olmaya başladı. İşlerini bitirdikten sonra günün geri kalanını kuzusuyla geçiren Nehir, 3 aydır baktığı kuzuyla mesai arkadaşlığı yapıyor.

"Kuzu 3 aydır bizimle birlikte yaşıyor ve benim 3 aydır mesai arkadaşım oluyor"

Müşterisinin hediye ettiği kuzuyla 3 aydır mesai arkadaşlığı yapan Nehir Habiboğlu, "6 yaşımdan beri tamirciyim ve babamın yanında çalışıyorum. 8'nci sınıf öğrencisiyim. Okuldan çıkınca babamın yanına gelip yardım ediyorum. Bu işi yapmak zor değil. Bu işi yapmayı seviyorum. Büyüyünce mekanik mühendisi olmak istiyorum. Adamın birinin arabasını tamir ettim, adamın da parası yokmuş. Onun da kuzusu vardı ve bana kuzusunu hediye etti. Kuzu 3 aydır bizimle birlikte yaşıyor. Kuzu ile birlikte sıkıldığımız zaman ona yemek yediriyorum ve onu gezdiriyorum. Bana yardımcı oluyor. Müşteriler bana kuzu ile birlikte neler yapıyorsunuz diye sorular soruyorlar. Kuzu ile birlikte çalıştıktan sonra bu işler sıkıcı gelmiyor. Kuzuya büyüyünceye kadar bakacağım" dedi.

"Nehir motor sökerken veya arabanın altına girerken kuzu da sürekli yanında duruyor"

Kızının müşterisinin aracını tamir ettiği için kuzuyu hediye ettiğini ifade eden Güven Habiboğlu, "Kızım 5 yıldır benim yanımda çalışıyor. 5 yıl önce iş yerime çırak arıyordum. Çırak bulamadığım için kızım, 'baba ben senin yanında çalışabilir miyim' diye sordu. Ben de 'kızım gel birlikte çalışalım' diye söyledim ve o şekilde hikayemiz başladı. Kızım severek işini yapıyor ve bu nedenle de beni çok mutlu ediyor. Her dediğimi yapıyor ve 5 yıldır bütün işlerimizi yapıyor. Bilgisayar arıza tespiti, aracın bakım onarımını, balata değişimini yapabiliyor ve motoru sökebiliyor. 3 ay önce bir müşterimizin motor bakımını yaptık. Müşteri kızımı çok seviyordu ve Nehir ile birlikte onlar evine gittik. Onların da kuzusu vardı ve müşteri kuzulardan birisine Nehir'e verdi. Kızım kuzuyu aldıktan sonra ona bakmaya başladı. Kuzu Nehir'e çok bağımlı oldu ve yanından hiç ayrılmıyor. Nehir motor sökerken veya arabanın altına girerken kuzu da sürekli yanında duruyor. Kuzu Nehir'in artık mesai arkadaşı oldu. Kuzu geldikten sonra Nehir'in bütün hal ve hareketleri değişti. Kızımın artık iş yerinde bir arkadaşı oldu" şeklinde konuştu.

"Nehir usta benim arabamın tamirini yaptı ve ben de Nehir'e yaptığı işten dolayı kuzu hediye ettim"

Aracının tamirini yaptığı ve işinden memnun olduğu için Nehir ustaya kuzu hediye eden müşteri muhtar Yakup Yılmaz ise, "Buraya aracımı tamir ettirmek için geldim. Tamirhaneye geldim ve Nehir'in babası ile birlikte çalıştığını gördüm. Nehir usta benim arabamın tamirini yaptı ve bitirdi. Ben de Nehir'e yaptığı işten dolayı kuzu hediye ettim. Nehir bu işin ustası olmuş ona bir kuzu daha hediye edeceğim. Tamircilik işini öğrendiğinden ve kız çocuklarına örnek olduğundan dolayı bir kuzu daha hediye edeceğim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Ekonomi, Antakya, Eğitim, Yerel, Yaşam, hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nehir Usta ve Mesai Arkadaşı Kuzu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

11:02 Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
15:53 Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
15:52 Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
15:45 Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
15:23 Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 11:18:25. #7.12#
SON DAKİKA: Nehir Usta ve Mesai Arkadaşı Kuzu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement