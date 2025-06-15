Nehir Zeyrek'ten Duygusal Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Nehir Zeyrek'ten Duygusal Babalar Günü Mesajı

Nehir Zeyrek\'ten Duygusal Babalar Günü Mesajı
15.06.2025 03:27  Güncelleme: 03:29
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Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla babasına olan özlemini dile getirdi. Yürek burkan satırları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği elektrik kazası sonrası yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, Babalar Günü dolayısıyla duygusal bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasına duyduğu özlemi dile getiren Nehir Zeyrek'in satırları yürek burktu.

Vefatı dolayısıyla sadece Manisa'yı değil tüm Türkiye'yi yasa boğan merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in en büyük kızı Nehir Zeyrek Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yürek burkan bir mesaj yayımladı.

Nehir Zeyrek, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Babam, Babalar Günü'n kutlu olsun... Dünyanın en ince ruhlu, en güzel kalpli babası... Şu an seninle belki dedemin mezarına gider, ardından babaaneme uğrayıp kahve içerdik. Belki de birlikte bir yemek yer, sonra ben sana sımsıkı sarılırdım. Seni çok özledim baba... Daha şimdiden sana anlatmak istediğim ama bir türlü anlatamadığım o kadar çok şey birikti ki içimde. Her seferinde kalbimde ayrı bir burukluk kalıyor. Biliyorsun, ben böyle bir şeye alışamam. Sen hep, "Ben seni nasıl üniversiteye göndereceğim, ben yapamam sensiz" derdin ya. Peki ben sensiz nasıl yapacağım baba? Aklımda sürekli sen varsın. Sana dair her şeyi, verdiğin tüm öğütleri düşünmeden edemiyorum. Bazen korkuyorum, ya unuturum diye. Ama kalbin, kalbimin içinde atıyor sanki. Her kararımda "Babam ne derdi acaba?" diye soruyorum kendime. Elif'e ve Zeynep'e de zamanında bana verdiğin o öğütleri, o sevgiyi tek tek aktaracağım baba. Sana söz verdim biliyorsun. İyi ki varsın, iyi ki kalbimin içinde yaşıyorsun seni her şeyden çok seviyorum babam. Her şeyin"

Babalar Günü'nün ilk saatinde paylaşım yapan Nehir Zeyrek'in mesajı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilirken, binlerce kişi tarafından da paylaşıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nehir Zeyrek'ten Duygusal Babalar Günü Mesajı - Son Dakika

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