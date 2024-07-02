Nemrut'un ayıları motosikletin koltuğunu parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nemrut'un ayıları motosikletin koltuğunu parçaladı

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarındaki ayılar, kamp yapmaya giden vatandaşın motosikletine saldırdı. Ayıları korkutup uzaklaştırmaya çalışan vatandaş, motorun koltuğunu parçalanmaktan kurtaramadı. Doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Cihan Önen, bölgeye daha fazla ziyaretçi gelmesiyle birlikte ayıların arttığını ve vatandaşları uyardı.

02.07.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nemrut'un ayıları motosikletin koltuğunu parçaladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarındaki ayılar, kamp yapmaya giden vatandaşın motosikletine saldırdı.

Geçtiğimiz gün arkadaşları ile birlikte Nemrut Krater Gölü'ne giden Cengiz Gencer adlı vatandaş, park ettiği motorunun yanında bir süre sonra geri gidince ayıların üstünde olduğunu gördü. Ayıları korkutup oradan uzaklaştırmaya çalışan Gencer, çokta başarılı olamayınca motorun koltuğunu parçalanmaktan kurtaramadı.

Motoru göl kenarı bir yere park edip çay içmek için 10 dakikalığına uzaklaştığını belirten Gencer, döndüğünde o manzarayla karşılaştığını söyledi. Gencer, "Doğasever olarak Nemrut kalderasını keşfetmeye geldim. Daha sonra motorumu buraya park ettim. Belli bir mesafe uzaklaştım. Tekrardan dönüp geldiğim zaman ayı grubunun motorumu parçaladığını gördüm" dedi.

Amatör olarak doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Cihan Önen ise vatandaşlara ayılar hakkında uyarılarda bulundu. Önen, "Yollar açıldı, kar örtüsü kalktı ve bununla beraber bölgeye daha fazla ziyaretçi gelmeye başladı. Piknik yapılmasından dolayı bölgeye daha fazla ayı gelmeye başladı. İster istemez ayılarla insanlar karşılaşabiliyor. Böylece maddi manevi zararlar doğabiliyor. Geçen yıllarda da buna pek çok defa tanık olduk. Zaten yetkililerde gerekli tabelaları asarak uyarılarını yapmışlar. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Nemrut, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nemrut'un ayıları motosikletin koltuğunu parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: Nemrut'un ayıları motosikletin koltuğunu parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement