Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte kar temizliği ve yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Nevşehir'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte, belediye ekipleri de teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşturulan karla mücadele ekipleri, ana yollarda gerçekleştirilen tuzlama çalışması ile birlikte, yaya kaldırımlarında ve ara sokaklarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor.

Karla mücadele ekipleri, kar ve soğuk havanın olumsuz durumlara sebep olmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürecek. - NEVŞEHİR