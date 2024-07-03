Nevşehir\'de EURO 2024 maçı coşkusu

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Nevşehirliler, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Türkiye- Avusturya maçını, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ne kurulan dev ekranda izledi. Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehirliler büyük bir coşkuyla çeyrek finali kutladı.

Nevşehir Belediyesi, UEFA EURO 2024 Futbol Şampiyonası'nda Türkiye - Avusturya maçı için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine dev ekran kurdu. Maç öncesi sahne alan Murat Yıldız seslendirdiği türkülerle izleyicileri coştururken taraftarlara Nevşehir Belediyesi tarafından Türk Bayrakları dağıtılarak gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesini dolduran yüzlerce kişi ile birlikte maçı izlemek için alana gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, gençler tarafından burada sevgi gösterileriyle karşılandı. Yaktıkları meşalelerle Rasim Arı'yı karşılayan gençler, Arı ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Maçı dev ekranda büyük bir heyecanla izleyen kalabalık grup Ay-yıldızlı futbolcuların turnuvanın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalmasının ardından ise büyük sevinç yaşadı. Sevinç gösterileri yapan vatandaşlar, tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

Milli takımı başarısından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, "Türk'ün toprağında gözü olanlara Türk'ün varlığından rahatsız olanlara inat Ne Mutlu Türk'üm Diyene" dedi.

Bu arada maçı izlemek için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ne gelen çocuk ve gençler arasında yapılan çekilişle birlikte 7 kişiye tablet, 1 kişiye bisiklet, 10 kişiye pasta ve 10 kişiye de Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Kayaşehir Festivali bileti hediye edildi. Gençlere hediyelerini veren Belediye Başkanı Arı daha sonra onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR