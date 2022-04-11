Nevşehir için zirai don uyarısı - Son Dakika
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Nevşehir için zirai don uyarısı

11.04.2022 21:08
Nevşehir için zirai don uyarısı

Nevşehir Valiliğinden zirai don uyarısı yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden zirai don uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemiz ( Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) genelinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Genel olarak cuma günü sabah saatlerine kadar, Kayseri'nin doğu ilçeleri ile Sivas çevrelerinde Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi. - NEVŞEHİR

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Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir için zirai don uyarısı - Son Dakika


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