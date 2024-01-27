Niğde Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Başladı

Niğde Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde, karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler diğer yandan da kaldırımlarda ve ara sokaklara solüsyon atma çalışmalarını sürdürüyor. Niğde'de de beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde, Niğde Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için bulvar, cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon atma çalışmalarına başladı.

30'u kaldırım ekibi olmak üzere karla mücadelede görev alan çok sayıda personel, 6 adet bıçaklı kar küreme ve tuzlama aracı, 2 solüsyon atma aracı, 2 ATV, 2 JCB ve 1 greyder ile kent genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, teyakkuz halinde olan karla mücadele ekibinin kar yağışının etkili olmaya başladığı sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladığını belirtti.

Karla mücadele çalışmalarının şehrin her noktasında devam ettiğini ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Karla mücadele hazırlıklarını önceki aylarda yapmıştık. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına başlandı. Ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Tüm ekiplerimiz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için günün 24 saati görev başında olacak" dedi.

Karla mücadelede yeterli ekip ve iş makinesi parkına sahip olduklarını belirten Başkan Özdemir, "Kış mevsiminin sorunsuz bir şekilde atlatılması için ekiplerimiz hep teyakkuzda olacak" diye konuştu. - NİĞDE