Niğde'de Belediyeler ve STK'lar Arasında İş Birliği Projesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de Belediyeler ve STK'lar Arasında İş Birliği Projesi Toplantısı Yapıldı

Niğde\'de Belediyeler ve STK\'lar Arasında İş Birliği Projesi Toplantısı Yapıldı

Niğde'de Türkiye Belediye Başkanları Birliği ile ortaklaşa yürütülen belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi projesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Halim Çakır, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve STK temsilcileri katıldı.

09.08.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Niğde'de Türkiye Belediye Başkanları Birliği ile ortaklaşa yürütülen belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi projesi toplantısı yapıldı.

Niğde Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Halim Çakır, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve STK temsilcileri katıldı. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi projesi toplantısının açılış konuşmasını Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptı. Özdemir konuşmasında; göreve geldikleri günden itibaren şeffaf belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Belediye Meclis Toplantılarını canlı yayınla kamuoyuna açık hale getirdiğini ifade eden Başkan Özdemir; Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı ile ilgili son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara da değimdi. Özdemir; "Bugün de dahil olmak üzere herkes oturduğu yerden belediye meclisinin ne kararlar aldığını çok rahat bir şekilde takip edebiliyor ve geçtiğimiz 5 yılı da görebiliyor. Günümüzde algı yönetimini hep birlikte görüyoruz, yaklaşık 3 gün önce birileri sosyal medyada Niğde'de sokak hayvanlarının katledildiğini paylaşmış ve yüzlerce hayvanın katledildiğini söylemiş. Görüntüleri baktığımızda Niğde Belediyesi Hayvan Mezarlığında çekim yapıyorlar ve çok gizli bir yermiş gibi servis ediyorlar. Her zaman yapılan işlemler bunlar ve 2 yıldır kullandığımız bir mezarlık orası, orada arkadaşlar ölen sokak hayvanların defin işlemini yapmışlar ve kireçlemişler, rutin yaptığımız işlerin adı sosyal medyada katliam oldu" şeklinde konuştu. Türkiye Beledi Başkanları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Halim Çakır ise; Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nin amacının belediye başkanlarının sosyal ve özlük haklarını koruması olduğunu belirtti.

Çakır; "Türkiye genelinde siyasetçiler için birlik kuralım dedik ve belediye başkanlarının haklarını koruma altına almak istedik. Bahçıvanlık, akaryakıt istasyonunda çalışan başkanlarımız vardı, bu birlik sayesinde bu başkanlarımızın mağduriyetini önlemeye çalıştık" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Emrah Özdemir, Halim Çakır, Türkiye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Belediyeler ve STK'lar Arasında İş Birliği Projesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Belediyeler ve STK'lar Arasında İş Birliği Projesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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