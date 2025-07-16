Niğde'de "Demoksrasi Nöbeti" programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Niğde'de Demokrasi Nöbeti programı gerçekleştirildi.

Valilik Yerleşkesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz'u anlatan belgesel gösterimi sunuldu. Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "15 Temmuz'un 9. Yıldönümünde milletimizin kahramanlıkla imanla ve inançla yazdığı destanı yeniden hatırlamak ve şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak içni bir aradayız. O gece, tanklara karşı dumanlar, devletimizin bekasına, anayasal düzene ve milli iradeye sahip çıkmış, ay yıldızlı bayrağımızın izzetini, çocuklarımızın gerektiğini savunmuştur" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Bu milletin istikbaline ve istikbaline çok kötü bir pusu kurdular. Milletin tankı, topu, tüfeği, uçakları yine milletin egemenliğine doğrultuldu. Bir avuç vatan haini demokrasimizi esir almaya ve bu vatanı karanlık odaklara teslim etmeye çalıştılar. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu milletin en gelişmiş silahlardan çok daha güçlü bir imanı vardı. O gece, 251 vatanın evladı Türkiye'ye geçilmez diyerek şehadete edildi. 2 bin 194 kahramanımız bedenlerini bu vatan için siper ederek gazi oldu. Bu vefa borcuyla, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Niğde Belediyesi Mehter Takımı tarafından gösteri sunuldu ve Azerin sevilen şarkılarını seslendirdi. (ST) - NİĞDE