Niğde'de Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika
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Niğde'de Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Niğde\'de Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı

Ramazan Bayramı öncesi Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği denetimlerini artırdı.

28.03.2025 14:09
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Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Kontrol Görevlileri, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ramazan ayında özellikle tüketimi artan ürünlere yönelik yapılan denetimlerde, tatlı, şeker ve şekerli mamuller başta olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerleri mercek altına alındı. Ürünlerin son tüketim tarihi, muhafaza şartları ve etiket bilgileri detaylı şekilde incelendi.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı öncesinde çikolata ve tatlı tüketiminin artması nedeniyle, piyasada güvenilir olmayan ürünlerin bulunmasını önlemek amacıyla denetimlerin yoğunlaştırıldığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını amaçlayan bu denetimlerde, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşları satın aldıkları gıdalar konusunda dikkatli olmaya davet ederken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda "174 Alo Gıda Hattı" veya en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı., - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika

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