Niğde'de Kar Tatili Keyfi

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Niğde'de okullar tatil oldu, karın keyfini çocuklar çıkardı

NİĞDE - Niğde'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, çocuklar beyaza bürünen sokaklarda doyasıya eğlendi.

Şehirde birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı eğitim ve öğretime bugün ara verilmişti. Tatili fırsat bilen çocuklardan kimi eline aldığı tepsi ile keyifle kaydı, kimileri de kartopu oynayarak kardan adam yaptı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar arkadaşlarıyla birlikte beyaz örtünün tadını çıkardı.