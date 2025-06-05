Niğde\'de Kurban Arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Cahit Çelik ve il protokolü şehitliği ziyaret etti.

Arife günü nedeniyle Niğde Şehitliği'ne yapılan ziyarete Vali Cahit Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Gürol Okyar, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ile şehit aileleri katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından, Vali Çelik ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. - NİĞDE