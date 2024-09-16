Niğde\'de Sosyal Hizmet Denetimleri

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar, hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla mercek altında.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal habersiz olarak düzenlenen denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor. Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yapılan denetimler sırasında kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alınıyor. Yapılan denetimler sayesinde eksiklikler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınıyor. Bor Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Niğde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Niğde Kadın Konukevi Müdürlüğüne beklenmedik ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Ünal, kurumların genel durumunu yerinde inceledi.

Kuruluşlarda kalan bireylere daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan İl Müdürü Hilal Ünal, daha iyi hizmet verebilmek için kuruluşların sürekli olarak denetlendiğini ve standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti. - NİĞDE