Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Özdemir, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

11.07.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi'ndeki kahvede vatandaşlarla buluştu. Demircililer ile sohbet eden Özdemir, hallerini hatırlarını sordu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, "Sizlerin düşünceleri bizler için çok değerli. Sizler sorunlarınızı iletin, bizler de çözüm üretelim. Sonuç olarak hizmet etmek için bu göreve geldik" dedi.

Nilüfer'i daha da güzelleştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, "Yıllar sonraki Nilüfer'i düşünerek hareket ediyor, ona göre planlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Demokratik, katılımcı bir kent olan Nilüfer'de sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Demirci Mahalle Muhtarı Selda Zorer'in de bulunduğu ziyarette, vatandaşlar da Başkanla sohbet etme fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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