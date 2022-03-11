Nilüfer Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

11.03.2022 15:03

Nilüfer Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor Bursa'da etkili olan kar yağışı üzerine hareket geçen Nilüfer Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda aralıksız çalışma yapıyor.

Nilüfer Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

BURSA - Bursa'da etkili olan kar yağışı üzerine hareket geçen Nilüfer Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda aralıksız çalışma yapıyor. Ekipler bir yandan kar küreme ve tuzlama yaparken, mevkiciler de kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Kar yağışı uyarısı üzerine günler öncesinden tedbirlerini alan Nilüfer Belediyesi, yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren karla mücadele ekipleriyle sahada yerini aldı. Nilüfer Belediyesi ekipleri, hem kırsal mahallelerde hem de kent merkezindeki yollarda ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışıyor. Kırsal mahallelerde kapanan yollar Ulaşım Müdürlüğü ekipleri tarafından önce kar küreme, ardından tuzlama yapılarak ulaşıma açılırken, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kent merkezinde seferber oldu.

Ekipler kaldırımlarda ve park alanlarında aralıksız kar temizliği yapıyor. Nilüfer Belediyesi ekipleri ayrıca cadde ve sokakların yanı sıra kamu binaları önünde de tuzlama ve solüsyon çalışması gerçekleştiriyor. Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı sona erene kadar iş makineleriyle teyakkuzda kalacak. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü'ne bağlı 100'ü aşkın personel, kar yağışının etkisi tamamen bitene kadar, 24 saat boyunca görev başında olacak.

Nilüfer Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor
Nilüfer Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor
Nilüfer Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor - Son Dakika


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