Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği

13.04.2022 13:46
Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere iftar yemeği ikram ediyor.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere iftar yemeği ikram ediyor. Binlerce öğrenci iftar öncesi sıcak yemeklerden alarak orucunu açıyor.

Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde çok yönlü çalışmalar yapan ve üniversite öğrencilerine de barınma, ikinci el ev eşyası-giysi, çamaşırhane gibi konularda destek veren Nilüfer Belediyesi, paylaşma ve bereket ayı olan Ramazan'da da öğrencileri unutmadı. Öğrenim yılı süresince kampüs içinde ve Görükle'de her gün öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayında da iftar yemeği dağıtıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi yemekhanesinde, öğrencilere iftar saatinde bin 500 adet yemek paketinin dağıtımı yapılıyor.

Hem Nilüfer Belediyesi adına, hem de Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in kişisel desteğiyle yapılan iftar paketi ikramı, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve kurum yetkililerinin de hazır bulunduğu dağıtım sırasında, öğrenciler Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Turgay Erdem'e teşekkür etti.

Her gün çorba ikramını sürdüren Nilüfer Belediyesi'nin öğrencilere yemek ikramı, bu hafta Cuma gününe kadar devam edecek. - BURSA

Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği
Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği
Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği
Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği
Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere iftar yemeği - Son Dakika


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