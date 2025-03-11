Nilüfer Belediyesi Ramazan'da İftar Sofralarını Büyütüyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Ramazan'da İftar Sofralarını Büyütüyor

Nilüfer Belediyesi Ramazan\'da İftar Sofralarını Büyütüyor

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan ayında her gün yüzlerce vatandaşa iftar yemeği veriyor. Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdemir, Ramazan'ın bereketini paylaşmaya devam ettiklerini vurguladı.

11.03.2025 11:18  Güncelleme: 11:20
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan ayında her gün yüzlerce vatandaşa iftar yemeği veren Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentteki dayanışma ruhunu güçlendirmek ve bereketini paylaşmak için, iki ayrı noktada iftar yemeği veriyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde düzenlenen iftara katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. İftara, Başkan Şadi Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, iftar sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini de dinledi. Başkan Şadi Özdemir, "Ramazan'ın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz. Aşevimizin kapıları Ramazan boyunca vatandaşlarımıza açık kalacak" dedi.

Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde her gün 4 çeşit yemekten oluşan menüyle, yaklaşık 450 - 500 kişiyi iftarda buluşturuyor.

Ayrıca, Nilüfer Belediyesi, NİLBEL Kafe Koza'da üniversite öğrencileri için iftar veriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Ramazan'da İftar Sofralarını Büyütüyor - Son Dakika

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