Nilüfer'de Çiftçilere Yönelik Eğitimlerde Yeni Dönem Başladı - Son Dakika
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Nilüfer'de Çiftçilere Yönelik Eğitimlerde Yeni Dönem Başladı

21.05.2022 09:22
Nilüfer'de Çiftçilere Yönelik Eğitimlerde Yeni Dönem Başladı

Nilüfer Belediyesi, kırsaldaki çiftçiler ile balkon ve bahçe tarımı yapan kentlilere yönelik yeni bir eğitim dizisi daha başlattı. Akçalar’daki Çiftçi Evi’nde gerçekleşen eğitimlerin ilkinde, zeytin yetiştiriciliği, bakımı ve zeytin zararlılarıyla mücadeleyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Nilüfer Belediyesi, kırsaldaki çiftçiler ile balkon ve bahçe tarımı yapan kentlilere yönelik yeni bir eğitim dizisi daha başlattı. Akçalar'daki Çiftçi Evi'nde gerçekleşen eğitimlerin ilkinde, zeytin yetiştiriciliği, bakımı ve zeytin zararlılarıyla mücadeleyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Nilüfer Belediyesi, geçen sezon düzenlediği ve hem kentli hem de kırsaldaki üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği "Gıda ve Tarım Eğitimleri"nden sonra, yeni bir eğitim dizisi daha başlattı. Akçalar'daki Nilüfer Belediyesi Çiftçi Evi'nde gerçekleştirilen eğitimlerin ilkinde, zeytin yetiştiriciliği, bakımı ve zeytin zararlılarıyla mücadele ele alındı. Zeytin üreticileri ve zeytin yetiştiriciliğine ilgi duyanların ilgi gösterdiği eğitimde Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Doç. Dr. Himmet Tezcan yaptığı sunumda zeytin hastalıkları ve virüslerle ilgili detaylı bilgiler verirken, bunların yol açtığı zararlara da değindi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Nabi Alper Kumral da zeytin güvesi, pamuklu biti, sineği, tomurcuk akarı, fidan tırtılı, kara koşnili gibi başlıca zeytin zararlıları üzerine bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaştı. Bu zararlıların yumurtlama ve zararlılarla mücadele dönemleri hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Kumral, zeytin yetiştiriciliğinde uygulanan yanlış uygulamalardan örnekler de verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Doç. Dr. Barış Bülent Aşık da bitki besleme ve doğru gübrelemenin önemine değindi. Doğru gübreleme tekniklerini anlatan Aşık, toprağın, besin elementi açısından yeterli olup olmadığını analizler sonucunda öğrenilebileceğini söyledi. Barış Bülent Aşık, "Toprağın sağlıklı olup olmadığını bilmeden yetiştiriciliğe başlarsak, ezbere gübreleme yaparsak ekonomik açıdan zarara uğrayabiliriz. Topraklarımızın organik içeriğini artırmak her yönden faydamıza olacaktır" diye konuştu.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Nilüfer Belediyesi'nin eğitim dizisi, gübreleme, toprak ve bitki analizleri, incir yetiştiriciliği ve bakımı, yem bitkileri yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve işlenmesi, gıda işletmelerinde hijyen, aşılama teknikleri, organik ve iyi tarım uygulamalarında sertifikalandırma süreçleri, balkon, çatı, küçük bahçe tarımı, rasyon hazırlama teknikleri, budama teknikleri ve kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimleriyle devam edecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Çiftçilere Yönelik Eğitimlerde Yeni Dönem Başladı - Son Dakika


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