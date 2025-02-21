Nilüfer'de Öğrencilere Bisiklet Kullanımı Eğitim Programı - Son Dakika
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Nilüfer'de Öğrencilere Bisiklet Kullanımı Eğitim Programı

Nilüfer\'de Öğrencilere Bisiklet Kullanımı Eğitim Programı

Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde düzenlenen etkinlikte, TED Bursa Koleji öğrencilerine bisiklet kullanımı, bakımı ve Mysia Yolları hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.

21.02.2025 10:18  Güncelleme: 10:20
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Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere bisiklet kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler verildi.

Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde öğrencilerle verimli bir etkinlik düzenlendi. TED Bursa Koleji VéloTED Bisiklet Kulübü öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, hem Mysia Yolları'ndaki destinasyon noktaları anlatıldı hem de bisiklet kullanımı ve rotaları konusunda önemli bilgiler verildi.

Başköy Mahallesi'nde bulunan Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe TED Bursa Koleji 6. ve 7. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrencilere Ertan Ayçetin Bisikletevi hakkında bilgi verildi ve bisiklet kültüründeki önemine dair bilgiler paylaşıldı. Ardından da öğrencilere bisiklet tamiri ve bakımı hakkında genel bir eğitim verildi.

Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde yer alan farklı bisiklet modellerini inceleyen VéloTED Bisiklet Kulübü öğrencileri, merak ettikleri soruları da yöneltti.

Etkinliğin sonunda öğrencilere Mysia Yolları'nın tarihi ve doğal güzelliklerini içeren bir sunum yapıldı. Öğrenciler, Mysia Yolları'nın rotaları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Öğrencilere Bisiklet Kullanımı Eğitim Programı - Son Dakika

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