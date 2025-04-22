Nilüfer'de Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; " BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi; Faruk Baykal Caddesi, Bey Sokak, Beşikçiler Sokak, Yenal Sokak ve civarında 24 Nisan 2025 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi; İzmir Yolu Cadde, Turkuaz Cadde, Arıtma Cadde, 75. Yıl Bulvarı, Köroğlu Caddesi ve civarında 24 Nisan 2025 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00-17: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA