Nilüfer'de tapu işlemlerinde büyük kolaylık - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüfer'de tapu işlemlerinde büyük kolaylık

14.05.2022 00:57
Nilüfer'de tapu işlemlerinde büyük kolaylık

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Tapu Müdürlüğü ile imzaladığı protokol sonucu emlak beyan değerlerini paylaşarak zaman kaybı ve iş yükü yoğunluğunu azaltacak.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Tapu Müdürlüğü ile imzaladığı protokol sonucu emlak beyan değerlerini paylaşarak zaman kaybı ve iş yükü yoğunluğunu azaltacak. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nden emlak borcu yok ise belge almadan İlçe Tapu Müdürlüğü'nde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Nilüfer Belediyesi tapu işlemlerinde hızlı çözüm ve iş yoğunluğunu azaltacak yeni bir protokole imza attı. Nilüfer İlçe Tapu Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonucu Nilüfer Belediyesi emlak beyan değerlerini paylaşarak işlemlerin yürütülmesinde büyük kolaylık sağlanmasına imkan sunacak.

Bugüne kadar tapu müdürlüklerinde alım satım işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, emlak beyan değeri ve borcu olmadığına dair belge ibraz etmesi gerekiyordu. İmzalanan protokol sonucu Nilüfer İlçe Tapu Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi'nin veri paylaşımı sayesinde emlak beyan değeri ve borç sorgulaması yapabilecek ve engel olmadığı takdirde işlemlere devam edilecek.

İşlem kolaylığı sağlayacak olan protokole Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer İlçe Tapu Müdürü Mehmet Faysal Kanat imza attı. Yapılacak işbirliğinin işlemlere büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Erdem ve Kanat, ortak hedefin işlem sürecinin kısaltılması ve verimliliğin artması olduğunu vurguladı. - BURSA

YORUMLAR
500
Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi Yenimahalleli miniklere trafik eğitimi Son dakika haberi... Dron ile tespit edilen 118 göçmen, jandarma ekiplerince kurtarıldı Son dakika haberi... Dron ile tespit edilen 118 göçmen, jandarma ekiplerince kurtarıldı

nilüfer belediyesi, Hisarcık, Emlak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'de tapu işlemlerinde büyük kolaylık - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:16:08. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer'de tapu işlemlerinde büyük kolaylık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement