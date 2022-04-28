Nilüfer'den Ukrayna'ya yardım eli - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi tarafından oluşturulan ve içerisinde gıda temizlik ve sağlık malzemeleri bulunan yardım tırı, kardeş kent olan Ukrayna Mykolaıv'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ukrayna'da iki ayı aşkın süredir Rusya ile devam eden savaş sonucu ortaya çıkan insani drama Nilüfer Belediyesi de kayıtsız kalmadı.

Ukrayna'nın Mykolaıv kenti ile 2006 yılında kardeş kent olan Nilüfer Belediyesi,

zor günlerinde kardeş belediyeye yardım eli uzatmak üzere harekete geçti. İçerisinde gıda, temizlik, hijyen ve sağlık malzemelerinin olduğu bir tır dolusu yardım malzemesi toplayan Nilüfer Belediyesi, yardım tırını Mykolaıv'e gönderdi. Bursa Ukraynalılar Derneği ve bazı gönüllü vatandaşların da katkı sunduğu yardım tırı Nilüfer'den yola çıktı.

Yardım faaliyetini koordine eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, destek verenlere teşekkür ederek, kardeş kentte yaşanan insani dramın bir an önce sona ermesi dileğinde bulundu. - BURSA