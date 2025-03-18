Nilüfer'e 4. kreş kazandırılıyor - Son Dakika
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Nilüfer'e 4. kreş kazandırılıyor

Nilüfer\'e 4. kreş kazandırılıyor

Nilüfer Belediyesi'nin dördüncü kreşinin temeli atıldı.

18.03.2025 15:07  Güncelleme: 15:13
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Nilüfer Belediyesi'nin dördüncü kreşinin temeli atıldı. Minareliçavuş Mahallesi'nde 2 bin 385 metrekare alan üzerine inşa edilen Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin hizmete girmesiyle 128 öğrenci eğitim görecek.

Çocukların ve gençlerin iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için örnek çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi, yeni bir kreşin daha temelini attı. Minareliçavuş Mahallesi'nde 2 bin 385 metrekare alan üzerine inşa edilen Kreş ve Gündüz Bakımevi, hizmete başlamasıyla 8 sınıfta 128 öğrenciye hizmet verecek.

Temel atma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal, Minareliçavuş Mahalle Muhtarı Hayrettin Kanal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir konuşmasına, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehit ve gazileri anarak başladı. Çocuk eğitiminin önemli basamağını oluşturan, bir eğitim kurumunu daha kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Kadınlar, çocuklar ve gençler bizim önceliklerimiz. Kreş ve yurt gibi yatırımları çok önemsiyoruz. Hizmette olan kreşlerimize gösterilen ilgi, bu alandaki eksikliği de ortaya çıkardı. Çalışan kadınların, çocuk bakımıyla ilgili sorunlarına çözüm üretmek için daha çok kreş açmak istiyoruz. Buraları kadınların özgürlüğü, çocuklarımızın da geleceğe hazırlandığı kurumlar olarak görüyoruz. Bu nedenle 5 yıl içinde 25 kreşi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, Çamlıca, Burak Berk ve 3 Şubat'ta eğitime başlayan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden toplamda 316 çocuğun yararlandığını ifade ederek, kreşlerde çocukların çok yönlü gelişimini destekleyebilmek için çağdaş ve güncel bir eğitim programı sunduklarını söyledi. Daha çok çocuğa bu imkanı sağlamak amacıyla hayırseverler desteğiyle yapılan Dumlupınar ve Balkan mahallelerindeki kreşlerin de temellerini yakında atacaklarını açıklayan Başkan Şadi Özdemir, Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin inşaatının ise yaz aylarında tamamlanacağının müjdesini verdi.

Göreve geldikleri günden itibaren kreşleri öncelikleri arasına aldıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bu konuda duyarlı olan herkesin desteğini bekliyoruz. İnanıyorum ki hem kreşlerimizin sayısını artıracağız, hem de iki tane daha öğrenci yurdumuzun temellerini en kısa zamanda atacağız" diye konuştu.

Minareliçavuş Mahalle Muhtarı Hayrettin Kanal da, kreş hizmetinin mahallelerine kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve protokol üyeleri butona basarak, kreş binasına ilk harcı döktü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'e 4. kreş kazandırılıyor - Son Dakika

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