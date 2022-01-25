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Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu - Son Dakika

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

25.01.2022 15:32

- Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu -Teknelerin buza saplanıp kaldığı bölgede balık ağları suyun içerisinde kaldı Denizli'de etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çivril ilçesinde bulunan nilüfer tarlalarıyla ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu.

- Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

-Teknelerin buza saplanıp kaldığı bölgede balık ağları suyun içerisinde kaldı

DENİZLİ - Denizli'de etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çivril ilçesinde bulunan nilüfer tarlalarıyla ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu. Yaklaşık 10 santimetre kalınlığında buz tabakasının oluştuğu göl üzerinde balıkçılar yürüyüş yaptı. Don nedeniyle göle atılan balık ağları da suyun içinde kaldı.

Denizli'de etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan ve nilüfer tarlalarıyla ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu. Göl üzerinde buz kalındığı 10 santimetreyi geçince balıkçılar göl suyu üzerinde yürüdü. Göle atılan balık ağları ve balıkçı tekneleri buzun içinde kaldı. Her yıl kış aylarında donan Ardahan ve Kars sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü'nü aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Son on yılın en etkili kar yağışının yaşandığı Denizli'de özellikle gece hava sıcaklığı -12, -15'lere düştü.

Daha önce fazla görmedikleri aşırı soğuklar nedeniyle donan tan Işıklı Gölü'nde kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığını anlatan balıkçı Özer Çetinkaya, "Gördüğünüz gibi bu sene soğuklar malum her yeri kar bastı Türkiye'nin her yerini bizde bundan nasibimizi aldık. -12'leri -15'leri gördük. Şuanda gölün üzerindeyiz. Buralar yarım metre su. Ama 10 santimetreye yakın kalınlıkta buz var. Göz alabildiğince de buzlar, görünüyor. Bu beyazın altı hep su Işıklı Baraj Göleti, buralar komple su. Traktörle geldik, traktörü suyun kenarına bıraktık. ve yürüyoruz. Hiç açılacak gibi değil, ne zaman açılır bilmiyoruz. Balık ağları da içeri de şuan. Gördüğünüz Akdağ Ege Bölgesinin en yüksek ikinci dağı. Gidebildiğin kadar git" dedi.

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu

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Denizli, Çivril, Baraj, Göle, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüferleriyle ünlü Işıklı Baraj Gölü dondu - Son Dakika
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