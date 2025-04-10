Nisan\'da Karapınar\'da Kar Sürprizi

Konya'da nisan ayında kar sürprizi

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde nisan ayında yağan kar ilçeyi beyaz örtüyle kaplarken, krater gölü olan Acıgöl'de de kartpostallık görüntüler oluştu. Çevrede bulunan vatandaşlar ise karlı göl manzarası izleyerek kartopu oynadı.

İlçede etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bahar mevsiminde gelen kar, ilçede hem şaşkınlık hem de sevinç yaşattı. Karapınar'da nisan ayında yağan kar memnun ederken, son yılların nadir görülen doğa olayları arasında yerini aldı.

Konya Adana Kara yolu güzergahı üzerinde yol kenarında bulunan ve yoldan geçenlerin uğrak noktarından olan krater gölü Acıgöl çevresi de beyaza büründü. Osmaniye'den Bodrum'a işlerine gittiklerini belirten vatandaşlar, Acıgöl'ün manzarasını seyretmek istediklerini, kar yağışını da görünce mola verdiklerini belirterek, "Göle karşı kartopu oynamak istedik. Manzara çok güzel. Heryer bembeyaz. Bodrum'da havalar ısındı, bu mevsimde karı görünce durup tadını çıkarılım dedik. Osmaniye'de kar görme ihtimalimiz yok. Buralarda da bu mevsimde görünce değerlendirmek istedik" dedi.