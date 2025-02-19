Nitelikli İş Gücü Programı Tanıtıldı - Son Dakika
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Nitelikli İş Gücü Programı Tanıtıldı

Nitelikli İş Gücü Programı Tanıtıldı

Gediz'de İŞKUR ve TOBB iş birliğiyle NİYEP tanıtıldı, nitelikli iş gücü yetiştirme hedeflendi.

19.02.2025 10:49
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere uygun iş gücü yetiştirme, istihdama katkı sağlama ve mesleki yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) tanıtıldı.

Programa, Kütahya İŞKUR Şube Müdürü Ahmet Karaaslan, İş ve Meslek Danışmanları Şaziye Çakır ve Emre Yanık katıldı. Toplantıda, İş ve Meslek Danışmanı Şaziye Çakır tarafından NİYEP programı hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı bir soru-cevap bölümüyle program sona erdi.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, toplantının önemine dikkat çekerek, "Nitelikli iş gücü, hem işletmelerimizin başarısı hem de bölge ekonomimizin güçlenmesi için kritik bir unsurdur. NİYEP gibi programlar sayesinde iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirilecek ve istihdama önemli katkılar sağlanacaktır. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen İŞKUR Kütahya Şube Müdürlüğü yetkililerine ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, bölgedeki iş gücü kalitesini artırmak ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nitelikli İş Gücü Programı Tanıtıldı - Son Dakika

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