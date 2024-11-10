Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan 10 Kasım Mesajı

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Doğan mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde derin bir özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk, Türk milletine bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini kazandırarak, eşsiz bir liderlik örneği sergilemiştir. Bugün, onun bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşımak, tüm insanlığa örnek olacak bir ülke inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Doğan, Atatürk'ün hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, azim ve liderlik anlayışının, Türk milletinin geleceğini şekillendiren en önemli referanslardan biri olduğunu ve bu mirası yaşatmanın, Cumhuriyet'in temellerine sahip çıkmanın her bireyin görevi olduğunu belirtti. - GAZİANTEP