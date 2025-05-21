Nobel Ödüllü bilim insanı Sancar'a, Budapeşte'de Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nobel Ödüllü bilim insanı Sancar'a, Budapeşte'de Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a, Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde tertiplenen ödül töreninde Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü ile takdim edildi.

21.05.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a, Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde tertiplenen ödül töreninde Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü ile takdim edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edildi. TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ödül töreninde yaptığı konuşmada Aziz Sancar'ın sadece moleküler biyoloji ve tıp alanında yetkin bir bilim insanı değil aynı zamanda kişisel hikayesiyle milyonlarca insana örnek olan bir isim olduğunu ifade etti. Ömüraliyev, "Kendisi, zaten başarılarından dolayı Nobel ödülü kazandı ve kendisiyle aynı çağda yaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, kendisinin kültürel ve entelektüel anlamda Türk dünyasına yaptığı katkının ne kadar özel olduğunu gösteriyor" dedi.

Ödülünü Ömüraliyev'in elinden alan Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından tebrik edildi.

"Bu benim için bir onur"

Prof. Dr. Aziz Sancar ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a beni aday gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde beni aday göstermişlerdi. Bu benim için bir onur" dedi.

Zirvenin ev sahipliğini üstlenen Macaristan'a da teşekkürlerini sunan Sancar, "Macaristan'ın ev sahipliği vesilesiyle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının huzurunda ödülümü alıyorum. Ben 8 yaşından bu yana futbolda Macarlar, ki o dönemde 'Magyarlar' derdik, herkesi yenerdi. Çocukluğumda futbol müsabakalarında Almanları, İngilizleri hep yenerlerdi. Macar Milli Takımı, o dönemde futbol camiasında meşhurdu. Macarlara hayranlığım o döneme uzanır. O yüzden de bu ödülü bugün burada almış olmaktan memnunum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ali Şir Nevai, Bilim İnsanı, Aziz Sancar, Politika, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nobel Ödüllü bilim insanı Sancar'a, Budapeşte'de Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Bulgaristan 2026’da Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor 42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112’yi aramış Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:20
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
19:18
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
18:59
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
18:41
Süper Lig devlerine müjde: Lille’den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
18:38
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis’ten dijital yatırım hamlesi
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi
18:28
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 14:58:46. #7.13#
SON DAKİKA: Nobel Ödüllü bilim insanı Sancar'a, Budapeşte'de Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.