Normal Doğum Bilgilendirme Standı Açıldı

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Ağrı Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde "Doğal olan normal doğum" Projesi kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

Doğubayazıt ilçesindeki Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi sağlık ekipleri, normal doğumun faydalarına yönelik bilgilendirme çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Hem anne hem de bebek sağlığı için büyük önem taşıyan konuda halka kapsamlı bilgiler aktarılıyor. Uzmanlar, normal doğumun annenin daha hızlı toparlanmasına yardımcı olduğunu ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini özellikle belirtiyor.

Yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında broşürler dağıtılıyor, yüz yüze görüşmeler ve sunumlar düzenlenerek halk arasında farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Amaç, toplumu normal doğumun avantajları konusunda bilinçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak. - AĞRI