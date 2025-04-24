Normal Doğumun Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Yerel

Normal Doğumun Önemi Vurgulandı

Yunus Emre Devlet Hastanesi ebeleri, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından faydalarını açıkladı.

24.04.2025 16:02
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Yunus Emre Devlet Hastanesi ebelerinden 'Doğal olan normal doğum' çağrısı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda ebe olarak görev yapan personeller, normal doğum yönteminin anne adayları açısından önemine ve faydalarına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Doğal olan normal doğum' projesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince anne adayları bilgilendirilirken, Yunus Emre Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda görev yapan personel 'Neden normal doğum yapmalıyız?' sorusunu cevapladı. Alanında uzman sağlık personelleri, normal doğum sürecinin hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha yararlı olduğunu vurguladı.

"Normal doğan bebeklerde daha az solunum problemi oluşur"

Ebe Ayşe Banu Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğum sürecinde anne tarafından salgılanan hormonlar sayesinde bebek doğar doğmaz annenin sütü gelir ve anne bebeğini hemen emzirmeye başlayabilir. Ayrıca, bebek doğum kanalından geçerken akciğerlerinin uğradığı baskıyla yuttuğu suyu kolaylıkla çıkarabilir ve normal doğan bebeklerde daha az solunum problemi oluşur.

"Normal doğumda sezaryene göre günlük hayata dönmek çok daha kolaydır"

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve 41 yıllık ebe olan Zeynep Büyüköz de normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından daha faydalı olduğunu dile getirdi. Konuya ilişkin Büyüköz, "Normal doğum yapmak hastaneden ayrılma sürenizi kısaltır ve sezaryene göre günlük hayata dönmek çok daha kolaydır" dedi.

"Normal olan tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece normal doğumdur"

Normal doğumun önemine ilişkin açıklamalarda bulunan bir başka ebe, annelerin sosyal hayatlarına hızlıca dönebilmeleri açısından normal doğumun en sağlıklı yöntem olduğunun altını çizerek, görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Bir ebe olarak annelerin en özel anında normal doğuma tanıklık etmenin çok mutluluk verici bir deneyim olduğunu ifade etti. "Normal olan, tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece normal doğumdur. Üstelik annelerimiz, normal doğum sonrası sosyal yaşantılarına çok daha kısa bir sürede dönebilmektedir."

"Normal doğumda ilk temas çok önemli, doğar doğmaz annesi onu hissediyor"

Konuyla ilgili konuşan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yeni doğum yapmış olan bir anne, normal yöntemle doğum yaptığını ve 1 gün içinde ayağa kalkıp gündelik hayatına devam edebildiğini belirtti.

Bununla birlikte doğum yapmış olan annenin eşi de, "Normal doğumda ilk temas çok önemli. Doğar doğmaz annesi onu hissediyor ve bu esnada bilincinin açık olması da çok önemli. Bir baba olarak normal doğum sürecinde eşimin hep yanındaydım ve ona destek oldum, bence en güzeli de bu şekilde" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Normal Doğumun Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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