Nüfus müdürlüklerinde hafta sonu seçim mesaisi yapılacak - Son Dakika
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Nüfus müdürlüklerinde hafta sonu seçim mesaisi yapılacak

12.05.2023 15:53

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler çerçevesinde kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacağını ve işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimine kilitlenirken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seçimler öncesinde kimlik kartlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek
Kaynak: İHA
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