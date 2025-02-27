Öcalan Görüşmesi Van'da İzlenildi

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(VAN) - İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısı, Van Kent Meydanı'na kurulan ekrandan izlendi.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol'un da yer aldığı heyetin, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bugün yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'daki açıklama, Van'da kurulan ekrandan izlendi.