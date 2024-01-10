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Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Eskişehir'de etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yollarda karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent merkezi ve kırsalda aralıksız çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılırken, yetkililer vatandaşları don ve buzlanma olaylarına karşı uyararak trafiğe çıkmamalarını ve takip mesafesine dikkat etmelerini istedi.

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor
10.01.2024 - 15:52,
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Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehir'de etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yollarda karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının başlaması ile teyakkuza geçen ekipler, kent merkezi ve kırsalda aralıksız çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçlarıyla özellikle sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokaklar ile otobüs, minibüs güzergahları, okul, hastane, cami ve aile sağlığı merkezlerinin çevresinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Ekipler, ayrıca yaya yoğunluğunun olduğu caddeler ile kamu kurum ve kuruluşların çevrelerinde de kaldırım temizliği yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.

Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten yetkililer, vatandaşların sorun, şikayet ve istekleri için Odunpazarı Belediyesi'ne 444 26 00 numaralı Halk Masası telefonundan ulaşılabileceğini bildirdi. Vatandaşları don ve buzlanma olaylarına karşı uyaran yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, kış lastiği ve zincir olmayan araçları kullanmamalarını ve takip mesafesine dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: ANKA
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