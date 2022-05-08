Odunpazarı Belediyesi'nden Cemal Süreya Evi - Son Dakika

Odunpazarı'nda belediyeye ait kütüphanelere Türk edebiyatının usta isimlerinin adlarını veren, Ataol Behramoğlu ve Doğan Avcıoğlu adına Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan tarihi konakları kitaplıklara ve edebiyat müzelerine çeviren Odunazarı Belediyesi, Başkan Kazım Kurt'un talimatı ile örnek bir çalışmaya daha imza attı. Ünlü şair Cemal Süreya'nın bir dönem Eskişehir'de yaşadığı evin etrafına biyografisini, şiirini ve fotoğraflarını asan Odunpazarı Belediyesi, ünlü şairin adını Vişnelik Mahallesi'nde yaşadığı bu evde yaşatıyor.

Şair Cemal Süreya'nın İstanbul'a gitmeden önce kaldığı ev için, ailesinden ve içinde yasayan kişilerden izin alınarak özel bir çalışma yapıldı. Süreya'nın 1954'te Eskişehir Vergi Dairesinde stajyer olarak göreve başladığı ve Vişnelik Mahallesi Zambak Sokak No: 7'de yaşadığı evin girişine Eskişehir Şiiri asıldı.

Ünlü şairin adını bir dönem hayatını sürdürdüğü sokakta ve evde yaşatmak için gerçekleştirilen çalışma kapsamında, evin duvarına Cemal Süreya'nın fotoğrafıyla birlikte çok sevilen "Hayat kısa kuşlar uçuyor" mısrasının bulunduğu görsel yerleştirildi. Şairin kendi ağzından yazdığı biyografisinin olduğu tabela da evin girişine asıldı. Ünlü şairin Eskişehir'de yaşadığı sırada yazdığı Eskişehir Şiiri ise evin girişine asıldı.

Evin bulunduğu sokaktan geçenlerin tarihe tanık olmasına vesile olan bu çalışma, şiir severler tarafından da ilgiyle karşılandı.