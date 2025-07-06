Odunpazarı Belediyesi\'nden Yaz Akşamlarına Açık Hava Film Günleri

Odunpazarı Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmaya yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

'Açık Hava Film Günleri', Hicri Sezen Parkı'nda gerçekleştirilen keyifli bir gösterimle başladı. Yıldızların altında yapılan etkinlikte, son dönemin sevilen yapımlarından "Bursa Bülbülü" sinemaseverlerle buluştu. Film gösterimi, Eskişehir Sinema Derneği iş birliğiyle ve ücretsiz olarak düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte izleyiciler, nostaljik bir sinema gecesi yaşadı. Belediye tarafından ikram edilen ücretsiz patlamış mısır ise sinema keyfini tamamladı.

Odunpazarı Belediyesi, bu tür etkinliklerle sadece sanatı desteklemekle kalmıyor aynı zamanda mahalle kültürünü yaşatmayı, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve kente sosyal bir soluk kazandırmayı hedefliyor. Açık Hava Film Günleri, yaz boyunca Odunpazarı'nın farklı mahallelerinde devam edecek. Yeni gösterim tarihleri ve yerleri ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. - ESKİŞEHİR