OEDAŞ'tan İklim Değişikliği Başarısı - Son Dakika
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OEDAŞ'tan İklim Değişikliği Başarısı

OEDAŞ\'tan İklim Değişikliği Başarısı

OEDAŞ, CDP İklim Değişikliği Programı'ndan 2024'te 'B' derecelendirme notu aldı.

24.02.2025 13:02
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Enerji sektörünün düşük karbon ekonomisine geçişine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalar yürüten Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (OEDAŞ) CDP İklim Değişikliği Programı'nın 2024 yılı değerlendirmesinde 'B' derecelendirme notu aldığı açıklandı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, şirketler ve şehirler için dünyanın tek küresel çevre ve doğa raporlama sistemi olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nın 2024 yılı değerlendirmesinde 'B' derecelendirme notu aldı. Programa 2020 yılında katılan ve 2021 yılında notunu B'ye yükselten OEDAŞ, o tarihten bu yana bu notu aralıksız olarak korudu. OEDAŞ, bu notla programın 'Yönetim' seviyesinde yer almaya devam etti.

"Ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sunuyoruz"

OEDAŞ'ın iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş yaklaşımıyla ilgili bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Çevresel sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin merkezine koyarak bu alanda somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Enerji verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yaparken yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunu destekleyen projeler geliştiriyoruz. 2024 yılında bölgemizde dağıtıma sunduğumuz 7,7 milyar kilovatlık (kWh) toplam enerjinin yüzde 25'ine tekabül eden 1,9 milyar kWh enerjiyi, lisanssız yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Öte yandan, karbon emisyonlarımızı azaltma hedefimize ulaşmak için enerji yönetimi süreçlerimizi daha etkin hale getiriyoruz. CDP İklim Değişikliği Programı çerçevesinde aldığımız 'B' derecelendirme notu da bu çalışmalarımızın bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de çevresel etkilerimizi en aza indirmek adına yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OEDAŞ'tan İklim Değişikliği Başarısı - Son Dakika

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