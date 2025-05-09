Öğrenciler Camide Buluştu

Söke İlçe Müftülüğü'nün öncülüğünde yürütülen 'Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz' temalı etkinlikler kapsamında, Fevzipaşa Ortaokulu öğrencileri Fevzipaşa Camii'nde ağırlandı.

Fevzipaşa Camii'nde 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' anlayışı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, cami içindeki bölümleri tanıtarak 'aile' kavramı üzerine konuştu. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Müftü Doğru, gençlerin hem dini bilgiler edinmesine hem de sosyal olarak gelişimine katkı sağlayan bir ortam sundu. Program sonunda ise öğrencilerin yüzü sorulan bilmecelere karşılık sürpriz hediyelerle güldü.

Söke İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerle çocukların küçük yaşlardan itibaren cami ortamını tanımalarının, milli ve manevi değerlere yakınlaşmalarının önemine vurgu yaparak programda emeği geçen tüm görevlilere teşekkürlerini iletti. - AYDIN