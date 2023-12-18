 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Öğrenciler ESEM'de geleceklerini şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler ESEM'de geleceklerini şekillendiriyor

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından açılan sürekli eğitim merkezlerinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler, geleceklerini şekillendiriyor. Edremit Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM), ücretsiz hizmet sunarak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek oluyor. ESEM'lerde etüt merkezleri, kütüphaneler ve cafeler bulunuyor. 3 yıl içinde yaklaşık 500 öğrenci üniversiteye yerleşti ve akademik başarılarında ciddi artış sağlandı.

Öğrenciler ESEM\'de geleceklerini şekillendiriyor
18.12.2023 - 22:38,
Abone Ol

- Öğrenciler ESEM'de geleceklerini şekillendiriyor

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından açılan sürekli eğitim merkezlerinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler, geleceklerini şekillendiriyor.

Edremit Belediyesi tarafından 2021 yılında eğitime kazandırılan Edremit Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM), üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz hizmet sunuyor. Maddi durumu iyi olmayan dezavantajlı öğrencilere için ilk olarak Süphan Mahallesi'nde açılan ESEM'lerin sayısı arttırılarak 7'ye çıkartıldı. Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri mahallelere konuşlandırılan ESEM'lerle ilçenin ve ilin eğitim kalitesinin yükseltilmesine de büyük katkılar sunuldu. İçerisinde etüt merkezleri, kütüphaneler ve cafeler barındıran ESEM'ler'de öğrenciler için kolej tarzında eğitim kurumları sunuluyor. 3 yıl içerinde yaklaşık 500'e yakın öğrenciyi üniversiteye yerleştiren ESEM'de eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarında ciddi artış sağladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rehber Öğretmen Serpil Hangül, "2021 yılından beri faaliyet gösteren merkezde yaklaşık 300 öğrencinin hizmet aldığını ifade ederek, "Amacımız maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere eşitlik sağlamak adına bir eğitim sağlamak. Yaklaşık 3 yıldır bu eğitimi çok güzel ilerletiyoruz. İkili eğitimin olduğu merkezimizde sabah grubu öğrencilerimiz ders alırken öğle grubu öğrencilerimiz etütte, öğle grubu öğrencilerimiz dersteyken bu seferde sabah grubu öğrencilerimiz etütte oluyor. Derslerimiz ve soru çözümlerimiz gün içerisinde yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Sabah saat 7,30 da açılan merkezde öğrencilerin akşam saat 8,30'a kadar faydalanabildiğinin altını çizen Hangül, "Burada eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimize yiyecek, içecek ve kaynak kitaplar da ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerimiz burada kendilerine sunulan eğitim hizmetinden oldukça memnunlar" ifadelerini kullandı.

Merkezde geleceklerini inşa ettiklerini aktaran öğrenciler ise bu hizmeti kendilerine sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a ve hocalarına teşekkür ettiler.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler ESEM'de geleceklerini şekillendiriyor - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Beşiktaş'ta denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı öğrenildi Beşiktaş'ta denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı öğrenildi
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Beşiktaş'ta denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı öğrenildi
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 22:43:08. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler ESEM'de geleceklerini şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement