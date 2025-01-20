Öğrenciler Tatilde Parklarda

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Aydın'da yarıyıl tatilindeki öğrenciler, boş vakitlerini değerlendirerek parkları doldurdu.

Aydın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili başladı. Aydın'da 189 bin 372 öğrenci, kimileri köylerine giderken şehir merkezinde kalanlar ise parklara akın etti. Güzel havayı fırsat bilen il merkezindeki bazı öğrenciler, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan çocuk parkında oynayarak zaman geçiriyor.

Güzel hava eşliğinde çocuklar, oyun alanında bulunan uçan halatlı salıncak, kaydırak, halatlı piramit, salıncak gibi ekipmanlarla oynadı. İkinci dönem 3 Şubat Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran Cuma günü tamamlanacak. - AYDIN