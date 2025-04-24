Öğrenciler Van\'ı Geziyor

Türkiye'nin farklı illerinden 50 üniversite öğrencisi Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini geziyor.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği (DNAK) Başkanı Ahmet Ertuğrul öncülüğünde "Kadına Şiddete Hayır" etkinliği devam ediyor. 35'incisi düzenlenen etkinliğin ilk durağı Van oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 50 kız üniversite öğrencisinin yer aldığı projede Van'ın tarihi ve doğal güzellikleri gezilecek. Van gezisinin ardından sırası ile Ağrı, Doğubayazıt, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize gezisi düzenlenecek.

Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul, "Türkiye Kadın Platformu ve Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği'nin (DNAK) ortak projesi kapsamında düzenlemiş gezinin ilk durağı Van. 21-27 Nisan tarihleri arası Türkiye'nin farklı il ve bölgelerinden katılan 50 kız üniversite öğrenci ile turizm haftası kapsamında bölge turizm güçlendirmek ve tanımak amacıyla Van ilinden bu gün itibari ile başlamıştır. Van gezimiz ardından sırası ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Iğdır, Kars, Ardahan. Artvin ve Rize ile sonlanacaktır. Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de gerçekleştirmeyi planladığımız ve 35'incisini düzenlediğimiz 'Kadına saygı' kapsamındaki projemizdir" dedi. - VAN