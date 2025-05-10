Öğrencilerden Anneler Günü Videolu Anma

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Gazi Paşa İlkokulu öğrencilerinin Anneler Günü için hazırladığı video izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

"Benim Annem" temasıyla hazırlanan kısa videoda öğrenciler, annelerini doktor, öğretmen, mühendis, polis ve avukat gibi çeşitli meslek gruplarıyla özdeşleştirerek her annenin çok yönlü emeğine dikkat çekti. Çocukların içten anlatımları ve sevimli mimikleri videoya renk katarken, ortaya hem esprili hem anlamlı bir çalışma çıktı. Annelerin fedakarlıklarını eğlenceli bir dille anlatan video, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan proje, hem annelere duyulan minnettarlığı pekiştirdi hem de çocukların saf ve gerçekçi bakış açısını yansıttı. - BOLU