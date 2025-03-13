Öğrencilerden Duygusal Doğum Günü Sürprizi

Adana'da öğrencilerin "Bir öğrenci kavgada yaralandı" diyerek çağırdıkları Sosyal Bilgiler ve Kültür Medeniyeti ve Sınıf Öğretmeni Şengül Çalışkan, sürpriz doğum günü kutlamasını görünce gözyaşların tutamadı.

Alparslan Türkeş Ortaokulu 6-C sınıfı öğrencileri, Sosyal Bilgiler ve Kültür Medeniyeti ve Sınıf Öğretmeni Şengül Çalışkan'a doğum gününde sürpriz hazırladı. Bir öğrenci öğretmenin yanına gidip "Sınıfta kavga çıktı, bir arkadaşımız yaralandı. Yerde yatıyor, sınıfa gelir misiniz?" dedi. Bunun üzerine Çalışkan sınıfa geldi. Sınıfta yerde yatan öğrenciyi gören Çalışkan, yanına doğru gittiği öğrencinin dönüp elinde çiçekle "İyi ki doğdun" demesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Öğrencilerin kendisine sarılıp doğum gününü kutlamasıyla birlikte öğretmen gözyaşlarına boğuldu. Çalışkan, kendisi için hazırlanan yaş pasta üzerindeki mumları da üfledi.

Şengül Çalışkan, öğretmenliğin sevgiyle yapıldığını, bu mesleğin sevmeden yapılmayacağını belirterek, "Öğrencim benim yanıma gelip sınıfta kavga olduğunu söylediğinde aslında önce üzüldüm. Kendi kendime benim çocuklarım böyle bir şey yapmaz dedim. Ama yine de sınıfa geldim. Mustafa Kemal yerde yatıyordu, yanına doğru gidince dönüp bana çiçek uzattı. Çok mutlu oldum, çok sevindim, duygulandım. Onları çok ama çok seviyorum. Daha önce böyle bir doğum günü kutlaması olmamıştı" dedi.

Öğretmene çiçek veren Mustafa Kemal Aydın, öğretmenlerini çok sevdiklerini, ona sürpriz bir doğum günü yapmak istediklerini söyleyerek, "Birçok sürpriz doğum günü düşündük. Ancak öğretmenimizin unutamayacağı bir doğum günü sürprizi olacağını düşünerek bunu yaptık. Öğretmenimiz önce çok şaşırdı ancak ben çiçek uzatınca çok sevindi. Öğretmenizi çok seviyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Eymen Keçe, Derin Çağla Genç, Elif Hatice Aydın da, öğretmenlerini çok sevdikleri için sınıfça sürpriz doğum günü yaptıklarını, öğretmen duygulanıp ağlayınca kendilerinin de duygulandığını söyledi. - ADANA