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Öğrencilerden Rektör'e Ziyaret

Öğrencilerden Rektör\'e Ziyaret

Adıyaman Üniversitesi anaokulu öğrencileri, Rektör Keleş'e teknoloji destekli projeyi sundu.

14.02.2025 09:50
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Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu öğrencileri, öğretim üyeleri ve öğretmenleri eşliğinde Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette 1001 ÇABA Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı kapsamında yürütülen "Teknoloji Destekli Zenginleştirilmiş Sesli Okuma Etkinliklerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi" başlıklı proje çerçevesinde hazırlanan çocuk kitapları, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'e takdim edildi.

Üniversite Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Vahide Yiğit Gençten'in yürütücülüğünde hazırlanan proje kapsamında geliştirilen web tabanlı uygulamada yer alan 22 çocuk kitabından biri olan Küçük Koyun Edi, etkinlik sırasında öğrencilerle birlikte incelendi. Etkinliğe proje ekibinde yer alan öğretim üyeleri ile okul öğretmenleri de katıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, teknolojiyle desteklenen kitapların çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine değinerek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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