Öğrencilerden Yaşlılara Anlamlı Yardım - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilerden Yaşlılara Anlamlı Yardım

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Erzincan'da üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret ederek onlara destek oldular.

29.04.2025 18:49
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Üniversite öğrencilerinden yardıma muhtaç yaşlılara vefa örneği

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri, yardıma muhtaç yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret ederek temizlikten yemeğe, sohbetten müziğe uzanan gönüllü bir etkinlik gerçekleştirdi.

Erzincan'da üniversite öğrencileri, hem gönülleri ısıttı hem de toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğini sergiledi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrenim gören gönüllü öğrenciler, yardıma muhtaç yaşlı bireylerin evlerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek hem temizlik yaptı hem yemek hazırladı hem de müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinlik, üniversitenin çeşitli bölümlerinden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü ekip tarafından düzenlendi. Önceden belirlenen ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların evlerine misafir olan öğrenciler, baharın gelişiyle birlikte hem ev işleri konusunda destek verdi hem de açık alanda mangal yaparak yaşlılarla keyifli anlar yaşadı.

"Sadece yardım değil, aynı zamanda gönül bağı kurduk"

Hemşirelik öğrencisi Gülistan Türk, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızın önerisiyle bu etkinliğe gönüllü olarak katıldık. Amacımız yaşlılarımızı ziyaret etmek, onlarla vakit geçirmek, sohbet etmek ve bir nebze de olsa yüzlerini güldürmekti. Hiçbir çıkar gözetmeden, sadece gönül işi olarak buradayız," ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Fatma Sırça ise, "Temizlik yaptık, bahçede odun kırdık, sonrasında da hep birlikte mangal yaparak keyifli bir gün geçirdik. Hem biz eğlendik hem de büyüklerimize destek olmanın mutluluğunu yaşadık," dedi.

Gayenur Şengül adlı gönüllü öğrenci, "Bu etkinlik benim için unutulmazdı. Başka yaşlılarımızın da hayatına dokunabildiğimiz için çok mutluyum. Onların dualarını almak her şeye değer," sözleriyle duygularını dile getirdi.

Etkinliğe katılan Tuğçe Kübra Kartal ise, "Toplamda beş aileyi ziyaret ettik. Bayan öğrenciler ev içi işlerde, erkek öğrenciler ise bahçe düzenlemesinde destek verdi. Hepimiz gönüllü olarak buradayız ve bu dayanışma bizim için çok anlamlı," şeklinde konuştu.

"Onlar bizi memnun etti, Allah da onları memnun etsin"

Evlerinde öğrencileri misafir eden vatandaşlardan 61 yaşındaki Binnaz Korkmaz, "Gençler geldiler, hazırlık yaptılar, birlikte oturup yemek yedik. Ellerine sağlık, çok memnun oldum. Allah da onları memnun etsin," diyerek teşekkürlerini iletti.

71 yaşındaki Neşet Koç ise, "Allah hepsinden razı olsun. Geldiler, bizimle vakit geçirdiler, sohbet ettik, yemek yedik. Çok mutlu oldum," ifadelerini kullandı.

Gönüllülük temelinde yürütülen bu sosyal sorumluluk projesi, hem yaşlı bireylerin yüzünü güldürdü hem de gençlerin toplumsal farkındalığını artırdı. Etkinliği organize eden ekip, benzer faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmeyi ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Yaşlılara Anlamlı Yardım - Son Dakika

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