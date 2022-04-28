Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika
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Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

28.04.2022 13:11
Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin uygulandığı pilot okullarda öğrencilere çevre bilinci öğretiliyor.

'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin uygulandığı pilot okullarda öğrencilere çevre bilinci öğretiliyor.

'Temiz Okul ve Temiz Enerji' projesinin alt proje olan 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' ile, kaynakların verimli kullanımı, farkındalığının küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması, okullarda verimliliğin artması, israfın önüne geçilmesi ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesinin amaçlanıyor.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, beraberinde İnşaat ve Emlak Biriminden Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal'la birlikte Adıyaman'da seçilen pilot okullarda yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak üzere Merkez Şehit Mehmet Kılınç İlkokulunu ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlığımızın hayata geçirdiği Çevre Dostu 1000 Okul Projesiyle İlimizde her ilçeden bir okul olmak üzere dokuz okulumuz yer almaktadır. Yürütülecek projede; her ilçemizde seçilen okullarımızda maliyet hesapları yapılarak, led ışıklandırma, fotoselli musluklar, enerji tüketim kontrol göstergeleri, güneş enerjisinden yararlanma, kompost makineleriyle gübre yapımı, yağmur suyunu sulama suyu olarak kullanma, sıfır atık kütüphanesi oluşturma, öğrencilerimize çevre bilinci, sıfır atık eğitimlerinin verilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Proje çerçevesinde bakanlığımızın destekleriyle okullarda yönetici ve öğretmenlere çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili sürekli eğitimler verilecek" dedi. - ADIYAMAN

Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor
Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

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Adıyaman, Enerji, Pilot, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor - Son Dakika


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