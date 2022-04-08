Öğretmenevinin protokolü imzalandı - Son Dakika
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Öğretmenevinin protokolü imzalandı

08.04.2022 15:51
Öğretmenevinin protokolü imzalandı

SANKO Holding tarafından Adıyaman merkezde yapılacak olan öğretmenevinin protokolü imzalandı.

SANKO Holding tarafından Adıyaman merkezde yapılacak olan öğretmenevinin protokolü imzalandı.

Adıyaman merkezde yapılacak olan öğretmenevi protokolü valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve SANKO Holding Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan arasında imzalandı.

İmzalanan protokol töreninde Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'ta hazır bulundu.

SANKO Holding Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan, önümüzdeki günlerde yapımına başlayacakları öğretmenevinin Adıyaman eğitim camiasına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Bu güzel yatırımdan dolayı Konukoğlu Ailesinin bütün bireylerine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bu gün burada Adıyaman'ımızda artık geleneksel hale gelen hayır işlerinin bir yenisini daha gerçekleştirmek için bir araya geldik. Birçok sektördeki yatırımlarıyla ülkemizde lokomotif görevi görerek, ilimiz ekonomisine de önemli katma değer ve istihdam sağlayan Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden SANKO Holding tarafından ilimize modern bir öğretmenevi yapılacak.

Adıyaman'da yaptığı hayır işleri ile vatandaşlarımızın gönlünü ve sevgisini kazanan hayırsever Konukoğlu Ailesi tarafından ilimiz merkezde yapılacak öğretmenevi her türlü sosyal donatıya sahip modern bir şekilde inşa edilecek. 5 Katlı olarak projelendirilen ve önümüzdeki günlerde temelini atacağımız öğretmenevini Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te hizmete sunacağız inşallah. Bu önemli yatırımın Adıyaman'a hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle ilimizde toplumsal sorumluluk anlayışıyla gerek istihdam gerekse de böyle yatırımlarla önemli hayırlara vesile olan Konukoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Çuhadar, Hüseyin Özhan, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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