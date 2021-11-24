Öğretmenler Günü Tomarza'da kutlandı - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü Tomarza İlçesinde düzenlenen programla kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Tomarza Hükümet Konağı önünde çelenk sunma programı düzenlendi. Düzenlenen programa; Tomarza İlçe Cumhuriyet Baş Savcısı İbrahim Halil Çayan, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Jandarma Komutan Halil Kocadağ, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Program, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un mozoleye çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt tarafından yaptı. Kurt'un konuşmasında; "Bize bu günleri armağan eden Başöğretmenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit olan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor bütün meslektaşlarımın öğretmenler gününü tebrik ediyorum" dedi.

Programın sonuna doğru İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt programa katılan bütün meslektaşlarına çiçek hediye etti. - KAYSERİ