Okul Öncesi Müzik Eğitimi Projesi Beşiktaş\'ta Başladı

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi'nin ilki Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Erten Anaokulunda gerçekleştirildi. Anaokulunda yapılan proje tanıtımında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "İnanıyorum ki kısa dönemde bu projeyi İstanbul'da ve ülkemizde birçok uygulanmaya başlanacak" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi" geçtiğimiz Ekim ayında başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan akademisyen ve alanında uzman öğretmenlerden oluşan komisyonun başlattığı projenin ilki, Beşiktaş'taki Yıldız Erten Anaokulunda gerçekleştirildi. Projenin anaokulundaki tanıtımına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra anaokulu öğrencileri ve veliler katıldı.

"İlk dokunuşlar çocuğun hayatı için son derece önemlidir"

Projenin açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Erken çocukluk çağındaki çocukların ilgilerinin yeteneklerinin keşfedilmesi, onların zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimlerine dokunmak eğitim öğretimin temelini oluşturuyor. Bizde bu amaçla arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle beraber okul öncesinde müzik ve sanat eğitiminde bir program dahilinde yıl boyunca öğrencilerimize öncü olarak Beşiktaş ilçemizde uygulamaya başlıyoruz. İnanıyorum ki kısa dönemde bu projeyi İstanbul'da ve ülkemizde uygulamaya başlanacak. İlk dokunuşlar çocuğun hayatı için son derece önemlidir. Nice Dede Efendiler, Itriler, Münir Nurettin Selçuklar bu okullardan yetişecektir" ifadelerini kullandı.

"İleride ut ve keman da çalmak istiyorum"

Öğrencilerden Serra Çetinkaya, "Yaklaşık 3 yıldır kanun çalıyorum. İleride ut ve keman da çalmak istiyorum. Benim gibi enstrüman çalmak isteyen arkadaşlarım sesini en çok beğendikleri aletleri seçsinler" dedi. Çaldığı piyano ile dikkatleri üzerine çeken Mehmet Akif Kızılkaya ise 1 buçuk yıldır piyano çaldığını belirterek ilerideki hayalinin piyanist olmak olduğunu söyledi. - İSTANBUL