Okulda Yavru Karaca Şaşkınlığı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan bir okulun sabah saatlerindeki misafiri, öğrenci ve öğretmenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yavru karaca, yanlışlıkla girdiği okulun bahçesinde öğrencilerden ürkerek duvardan sıçrayıp kaçtı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Topçular İlk ve Ortaokulu bahçesinde, sabah saatlerinde okula gelen öğrenci ve öğretmenler tatlı bir sürprizle karşılaştı. Gece saatlerinde okulun bahçesine giren yavru karaca, sabaha kadar bahçede kaldı. Sabah kalabalıklaşan okul bahçesinde öğrencileri gören karaca paniğe kapıldı ve çıkış kapısını aramaya başladı. Bu sırada Okul Müdürü Mesut Peten, panikleyen hayvanın kendine zarar vermemesi için okulun kapılarını kapattı ve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ancak öğrencilerin ilgisiyle daha da panikleyen yavru karaca, okul bahçesinin duvarından atlayarak kaçarak gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Okul bahçesinde oradan oraya koşuyordu"

Öğretmen Mustafa Demir, karacayı okul bahçesinde gördükleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sabah okula geldiğimde kapıların kapalı olduğunu gördüm. 'Acaba bir olay mı oldu?' diye aklımdan geçti. Okulun bahçesinde ceylan olduğunu söylediler. İçeri girdiğimde karacayı gördüm. Okul bahçesinde oradan oraya koşuyordu. Bahçe duvarının arasından bir boşluk vardı, sanırım oradan girmiş. Daha önce hayvanat bahçesinde görmüştüm. Sevimli hayvanlar, belgesellerde falan da görüyorduk. İnsanın da karşısına çıkınca mutlu oluyor, heyecanlanıyor" dedi.

"Hayvan sakinleşsin diye öğrencileri içeri aldık"

Okul Müdürü Mesut Peten ise "Sabah telefonum çaldı. Okul görevlilerimiz bahçede karaca, ceylan gibi tam anlayamadıkları bir hayvanın olduğunu söylediler. Ben hemen İlçe Tarım ve Orman Müdürünü aradım. O da milli parklar ekiplerine haber vermiş. Hemen okula geldim. Hayvanı gördüm ama ben arabadan ininceye kadar bahçeden çıktı. Ben tam çıkarken denk geldim. Görevliler geldiler. Onlara da kaçtığını söyledik. Güzel bir sürpriz oldu bizim için. Öğrencilerimizde şaşırdılar. Bizlerde mutlu olduk. Sonuçta okulumuzun olduğu ortamın etrafı yeşillik. Ben de uzun zamandır böyle bir şey yaşamamıştım. Korkan öğrencilerimiz oldu, hayvan da zaten tedirgindi. Güvenlik açısından öğrencileri içeri aldık, hem de hayvan daha fazla panik olmasın ve sakinleşsin diye" ifadelerini kullandı. - DÜZCE